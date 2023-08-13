لنعي زوجته.. تعرف على قصة ديوان أنات حائرة للشاعر الراحل عزيز أباظة

يصادف اليوم 13 أغسطس ميلاد الشاعر والسياسي المصري عزيز أباظة والذي ولد عام 1898 في مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتلقى تعليمه في المدارس المصرية، ثم التحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

ديوان أنات حائرة

في عام 1943، نشر الشاعر الراحل عزيز أباظة ديوانه الأول بعنوان "أنات حائرة"، يُعتبر هذا الديوان فريدًا في نوعه، حيث لم يشهد التراث العربي من قبل إصدار ديوان يركز على هدف واحد، كما أنه لم يكتب أي شاعر ديوانًا بأكمله لرثاء زوجته.

يتضمن ديوان عزيز أباظة الأول "أنات حائرة" مجموعة من قصائده وبكائياته التي تعبر عن حبه وحنانه لزوجته الأولى، التي جعلت حياته سعيدة وعاشقة بطريقة نادرة، هذا ما ذكره الشاعر الراحل فاروق شوشة في مقال منشور في مجلة العربي عام 2010، وبعد رحيل عزيز أباظة بعام واحد، قام صديقه الفنان أنور أحمد بجمع ونشر أربع مجموعات أخرى من قصائده وهي: "من الشرق والغرب"، "تسابيح قلب"، "في موكب الحياة"، و "في موكب الخالدين"، بالإضافة إلى ذلك، تم نشر مجموعة أخيرة أبدعها في آخر أيامه بعنوان "إشراقات من السيرة العطرة".

بعد أحمد شوقي، يُعتبر عزيز أباظة رائدًا في الحركة المسرحية الشعرية، بالإضافة إلى ذلك، شغل مناصب قيادية في عدة أقاليم مصرية، بما في ذلك القليوبية والمنيا وبورسعيد وأسيوط.

ولد عزيز أباظة في عام 1898 وتوفي في عام 1973 عن عمر يناهز 75 عامًا، اختار الموسيقار محمد عبد الوهاب قصيدة عزيز أباظة "همسة حائرة" لتجعلها أغنية، وأصبحت واحدة من الأعمال الموسيقية الكلاسيكية الحديثة.

ينتمي عزيز أباظة إلى الأسرة المعروفة باسم "أباظة" في مصر، ويُقال إنها ذات أصول شركسية، وهناك رأي آخر يرجح أنهم ينتمون إلى قبيلة العايد من غطفان اليمن، والتي تعد واحدة من أكبر قبائل دلتا مصر. وقد اشتهرت عائلة أباظة بهذا اللقب بسبب جنسية والدة الشيخ العايد، التي كانت من إقليم أباظيا (أبخازيا).