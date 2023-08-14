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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المصريون القدماء أول من تزلجوا على الرمال.. تفاصيل تاريخية مدهشة

صدى البلد

لم يتجاهل الفراعنة أي نوع من الرياضات، حتى  التي ظهرت في وقت متأخر، فعندما نعود إلى أصول هذه الرياضات، نجد أن لها تأثيرًا فرعونيًا أصيلًا، يُقال إن رياضة التزلج على الرمال نشأت في مصر منذ أيام الفراعنة، حيث كانوا ينزلقون من أعلى الكثبان باستخدام ألواح خشبية.

كتب أثبتت تزلج المصريين القدماء على الرمال

هناك العديد من الكتب التي تثبت أن المصريين القدماء كانوا يتزلجون على الرمال، أحد هذه الكتب هو كتاب "الزلاجات في مصر القديمة" للمؤلف ويليام إف. رينولدز. في هذا الكتاب، يناقش رينولدز الأدلة الأثرية التي تشير إلى أن المصريين القدماء كانوا يتزلجون على الرمال، بما في ذلك الرسومات والنقوش والتحف التي تصور الناس يتزلجون على الرمال. 

ويناقش رينولدز التقنيات التي استخدمها المصريون القدماء للتزلج على الرمال، وكيف كانت تزلج على الرمال جزءًا من الثقافة المصرية القديمة.

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كتاب آخر يثبت أن المصريين القدماء كانوا يتزلجون على الرمال هو كتاب "الرياضة في مصر القديمة" للمؤلف جون بورتون، في هذا الكتاب يناقش بورتون العديد من الرياضات التي كانت شائعة في مصر القديمة، بما في ذلك التزلج على الرمال. 

ويناقش بورتون الفوائد الصحية والجسدية للتزلج على الرمال، وكيف كانت تزلج على الرمال طريقة للترفيه وممارسة الرياضة.

التزلج على الرمال

"التزلج على الرمال" إحدى الرياضات التي يتم ممارستها باستخدام ألواح التزلج وتشبه رياضة التزلج على الجليد، ولكن تتم على الكثبان الرملية بدلاً من الجبال الثلجية، ولهذه الرياضة جماهير عالمية، خاصة في المناطق الصحراوية والمناطق الساحلية التي تحتوي على الكثبان الرملية الساحلية.

يتم تنفيذ التزلج على الكثبان الرملية عن طريق ربط أقدام المتزلجين بألواح التزلج، وبعض الأشخاص يفضلون استخدام ألواح بدون رباط، يمكن ممارسة رياضة التزلج على الرمال على مدار العام، بينما يتم ممارسة رياضة التزلج على الجليد في فصول محددة من السنة، خاصة في فصل الشتاء.

تتكون معظم ألواح التزلج على الرمال من ألواح صغيرة مصنوعة من الخشب الصلب، وتتميز بوزنها الخفيف، في حين تتكون الألواح "كاملة الحجم" من مزيج من الخشب والألياف الزجاجية والبلاستيك المركب، وفي بعض الأحيان يمكن استخدام قاعدة ألواح التزلج الجليدية على الكثبان الرملية الأكثر انحدارًا.

ووفقًا لـ "ريك جونسون"، المتخصص في مجال الألواح الجليدية والرملية، وحامل الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس للسرعة على ألواح التزلج الرملية، تعد مصر مكانًا مثاليًا لممارسة رياضة التزلج، حيث توجد أفضل الأماكن في بحر الرمال العظيم بالقرب من واحة سيوة في صحراء مصر الغربية، بما في ذلك كثبان القطانية التي تقع على بُعد ساعة ونصف بالسيارة من القاهرة إلى الواحات البحرية، بالإضافة إلى كثبان الصفراء وحدودها التي تمتد بين مدينة دهب ودير القديسة كاثرين في سيناء.

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