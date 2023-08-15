الحاضرون الغائبون.. صناع 5 جولات يهدون العمل للراحلين مصطفى درويش وكريم مدحت

أهدى القائمون على فيلم "5 جولات" وشركة علامز فيلم للمنتج يحيى علام، العمل للفنان الراحل مصطفى درويش، وهو العمل الذي يظهر الراحل خلال أحداثه، حيث قام بتصوير مشاهده قبل رحيله، كما تم إهداء العمل أيضًا للفنان الشاب كريم مدحت، الذي توفى أيضًا بعد رحيل مصطفى درويش بثلاثة أسابيع، عن عمر ناهز 22 عاما

واحتفل صناع وأبطال فيلم "5 جولات" بالعرض الخاص بإحدى دور السينما بمدينة نصر، وسيتم طرحه غدا الأربعاء بدور العرض، وينافس فى موسم الصيف، وحضر من صناع العمل كل من: آدم الشرقاوي، ماجد المصري، عايدة الأيوبي، داليا شوقي، المؤلف يحيى علام، مطرب الراب ارسينك.



وحرص عدد من الفنانين على حضور العرض الخاص لفيلم "5 جولات" لتهنئة صناعه، منهم: أمير كرارة، مايان السيد، المخرج هاني خليفة، السيناريست محمد عبد المعطي وزوجته الإعلامية فرح علي، بسنت شوقي وزوجها الفنان محمد فراج.



وظهر عدد كبير من جمهور السينما، وهم يتفاعلون مع لعبة كرة السرعة التي يطلق عليها "سبيدبول بوكسنج"، في إطار الخطة الدعائية لفيلم "5 جولات"، وتأتى هذه الفكرة كنوع من أنواع الدعاية المختلفة التي تتماشى مع فكرة الفيلم، حيث إن فيلم خمس جولات هو أول فيلم يناقش رياضة MMA والراب باتلز في مصر والشرق الأوسط.



وكانت الشركة المنتجة قد طرحت الأيام الماضية التريلر الرسمي للفيلم، حيث ظهر في بداية التريلر النجم ماجد المصري وهو يعنف كلا من نور النبوي، آدم شرقاوي، وصراع بين داليا شوقي وآدم شرقاوي، يتخلله غموض كبير في ظهور أرسينك، ولطيفة فهمي، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغني الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.



فيلم "5 جولات" FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف