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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل وأرخص موبايل سامسونج لمحدودي الدخل في السوق المصري

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A24

يبحث الكثيرون من محدودي الدخل عن هواتف تتمتع بمواصفات جيدة، ولكن مع سعر رخيص تتوافق مع قدراتهم المادية، حيث يشكل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية ضغطا كبيرا على راغبي الشراء في الفترة الأخيرة، نظرا للارتفاع المستمر الذي تواجهه صناعة الهواتف. 

 

ويعد هاتف Galaxy A24 الذي أطلقته سامسونج الكورية الجنوبية مؤخرا، واحدا من أنسب هواتف محدودي الدخل نظرا لمواصفاته المميزة في الشاشة والكاميرا والأداء وأيضا البطارية بالإضافة إلى السعر المناسب. 

 

شاشة هاتف سامسونج Galaxy A24 

 

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A24 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED بقياس 6.5 بوصة بجودة عرض +FHD ، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز في الثانية، مع دقة 1080 × 2340 بيكسل، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف، مع زجاج أمامي وإطار بلاستيكي في الجانب والخلف. 

 

كاميرا هاتف سامسونج Galaxy A24 

 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A24 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري OIS وكاميرا ultrawide بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

معالج وأداء هاتف سامسونج Galaxy A24

 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A24 بمعالج من نوع Helio G99 من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، قابلة للتوسعة. 

 

بطارية هاتف سامسونج Galaxy A24

 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A24 على  بطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع نظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم OneUI 5.1، وألوان الأسود والأخضر والفضي. 

 

سعر هاتف سامسونج Galaxy A24 في السوق المصري 

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A24 في السوق المصري بسعر يبدأ من 6 آلاف و495 جنيها مصريا، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

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