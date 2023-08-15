السعر الجديد لـ Iphone 12 Pro فى سلطنة عمان

يطرح جوال آيفون 12 برو مجموعة من أفضل المواصفات التى تتمناها فى أى من إصدارات أبل المميزة.

بلغ سعر جوال جوال iPhone 12 Pro فى سلطنة عمان لسعة 128 جيجابايت مقابل 395 ريالاً عمانياً، وسعة 256 جيجابايت بسعر 451 ريالاً.

ويأتى جوال iPhone 12 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED، بدقة 1170× 2532، بتقنية عرض HDR10 وDolby Vision، ومحمية بطبقة من السيراميك ضد الخدش، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68، أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.

iPhone 12 Pro

ويتوفر جوال iPhone 12 Pro بمعالج قوى Apple A14 Bionic، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A13 Bionic.

يحمل الجوال ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و512 جيجابايت.

ويحمل جوال iPhone 12 Pro لمحبي التصوير كاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.6 عدسة، والثانية بدقة 12 ميجابكسل ultra wide بفتحة عدسة f/2.0، والثالثة telephoto دقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، بدقة فيديو 4K حتي 60 frame بالثانية، وفلاش LED قوي مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة تصوير فيديو 4K حتي 60 frame في الثانية.

iPhone 12 Pro

ويقدم جوال iPhone 12 Pro بلوتوث 5.3، والاتصال اللاسلكى واى فاى 802، ويو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC، ويحمل الجوال بطارية سعة 2815 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات.

تستطيع شراء جوال iPhone 12 Pro فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، والذهبي، والسيلفر، والأزرق.