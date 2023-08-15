رئيس مدينة الحسنة يبحث المشاكل المتعلقة بمياه الشرب في القرى

بحث المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، أثناء الاجتماع الشهري مع رؤساء القرى ، المشاكل المتعلقة بمياه الشرب بالتنسيق مع الجهات المعنية بمدينة الحسنة لحل هذه المشكلة ، ووضع آلية لتوزيع المياه على الأهالي بصفة دورية ومنتظمة لضمان عدالة التوزيع.

ووجه رؤساء القرى ، بتحصيل جميع إيرادات الدوله من سكن وكهرباء ومياه وايضا جميع الرسوم الخاصه بالأبار، والقيام بتوريدها إلى المجلس حفاظآ علي المال العام علاوه على عمل حصر جميع المنتفعين علي الآبار الزراعية.

وطالب بغدادي، بضرورة ضبط منظومة العمل داخل الإدارات الخدميه والتواصل المستمر بين الإدارات لضمان الدقه في العرض بما يضمن مصلحة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه له.

البناء المخالف:

وشدد بغدادي، رؤساء القري بضرورة التصدي بكل حسم للبناء المخالف والتعدي علي أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء المخالف بدون ترخيص والرجوع إلى الإدارة الهندسية بمجلس المدينة حتي لا يتعرض أحد للمساءلة القانونيه والإزالة الفورية

وطالب بضرورة تفعيل منظومة النظافة ورفع القمامه والمخلفات من شوارع القري والمدينة وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين ولاظهار الشكل الجمالي والحضارى لمركز الحسنة.

كما وجه ، بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازيه اللازمه لمواجهة إحتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مما يؤثر على حركة الطرق ، والقيام بإزالة الرمال المتحركة حفاظا على سلامة المواطنين.