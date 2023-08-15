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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفدات وسائل إعلام فلسطينية باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الثلاثاء، لـ 4 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، باعتقال ثلاثة فلسطينيين من قرية بيت أمر شمال محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة أنباء فلسطين "وفا".

وصرح الناشط الإعلامي محمد عوض لـ "وفا"، بإن قوات الإحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في منطقتي بيت زعته والظهر في البلدة، واعتقلت  كلا من: مهدي محمد حماد أبو مارية (18 عاما)، ومحمد ذياب صبارنة (20 عاما)، وابراهيم عيسى بحر (21 عاما) ونقلتهم إلى معسكر "عصيون" المقام على أراضي البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من بلدة زعترة شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لمراسل وكالة أنباء فلسطين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سيف أبو عامرية بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.

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