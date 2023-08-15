قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة

أفدات وسائل إعلام فلسطينية باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الثلاثاء، لـ 4 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، باعتقال ثلاثة فلسطينيين من قرية بيت أمر شمال محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة أنباء فلسطين "وفا".

وصرح الناشط الإعلامي محمد عوض لـ "وفا"، بإن قوات الإحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في منطقتي بيت زعته والظهر في البلدة، واعتقلت كلا من: مهدي محمد حماد أبو مارية (18 عاما)، ومحمد ذياب صبارنة (20 عاما)، وابراهيم عيسى بحر (21 عاما) ونقلتهم إلى معسكر "عصيون" المقام على أراضي البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من بلدة زعترة شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لمراسل وكالة أنباء فلسطين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سيف أبو عامرية بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.