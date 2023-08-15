قبل ما تنزل من البيت.. حالة المرور بالشوارع والميادين الرئيسية

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023.

ويشهد طريق شارع الجيش كثافات نسبية حتي شارع بور سعيد، وقليلا الطريق ستقل به تلك الكثافات، إلى جانب بعض الكثافات المرورية المتقطعة بمنطقة الضاهر، والتي تكون ممتدة حتي الشوارع المؤدية لشارع رمسيس.

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية ممتدة حتي مسجد النور بالعباسية، إضافة إلى كثافات مرورية نسبية بطريق كوبري أكتوبر، أمام القادم من الجيزة فى إتجاه مناطق وسط البلد، ونفس الأمر للقادم من ميدان التحرير إلى مدينة نصر.