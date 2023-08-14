تعرف على الحالة المرورية اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، الحالة المرورية اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023.

ويشهد الكورنيش كثافات مرورية متقطعة في المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة، فإنه يشهد سيولة مرورية.

ويشهد كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية، فإنه يشهد كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة، اما المتجه إلى العباسية فإنه سيشهد كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية.

وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني في كوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، كذلك الأمر المتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر، وصولا إلى المنصة.

وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري، وفي شارع صلاح سالم سنجد كثافات مرورية بالتزامن مع نزول الموظفين، ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي.