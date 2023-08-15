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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة الصيانة بهيئة الأبنية بالتعليم الفني تزور سيناء| تفاصيل

لجنة الصيانة بهيئه
لجنة الصيانة بهيئه الأبنيه التعليميه تزور سيناء

استقبل  حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محافظة شمال سيناء   ،لجنة الصيانة بهيئة الأبنية التعليمية بالتعليم الفني، برئاسة المهندس أحمد السيد محمود مهندس صيانة الآلات والمعدات بالهيئة العامة للأبنية التعليميه بالقاهرة.، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتحت رعاية الدكتورمحمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .


وقدم وكيل الوزاره الشكر والتقدير للمهندس احمد السيد مهندس الصيانه والآلات بالهيئه العامه للأبنية التعليميه بالقاهرة ،  لجهده المبذول في نجاح ورش العمل والصيانة لبعض الآلات والمعدات بمدارس المحافظة. 

 

ورش عمل:

 

وقد افاد المهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم  بالمحافظة ، بانه طبقا للتعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم، وهيئه الأبنية التعليمية،  تم تنفيذ ورش عمل لكيفيه الصيانة البسيطة المستمرة، وكذلك أعمال الصيانة العاجلة وإصلاح الأعطال ،  وشرح مفصل لمهام مشرفي الصيانة الكهربائية والميكانيكي بالمدارس ، وذلك تحت اشراف التوجيه المختص .

حيث تم الاشتراك في ورش العمل الموجهين لجميع المواد العلمية وعدد 32 معلم ومعلمه.

حضر اللقاء مهندسي الصيانة بهيئة الأبنية التعليمية بالعريش،  وأعضاء لجنه الصيانة والتعليم الفني،  المهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني

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