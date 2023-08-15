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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للسيدات والفتيات .. وصفات طبيعية مذهلة للتخلص من النمش نهائيا

وصفات طبيعيه ..
وصفات طبيعيه .. للتخلص من النمش

تبحث الكثير من النساء عن إزالة النمش  ، حيث النمش والبقع الداكنة التي تظهر على الوجه والبشرة من المشاكل الجلدية التي تواجه الكثيرين وخاصة النساء التي تتعرض للشمس وربما تكون عوامل وراثية أو نفسية، غالباً يبدأ النمش في الظهور عند المرأة الحامل، ويكون النمش مصدر إزعاج، ويجدن مظهره غير محبب وخاصةً إذا ظهر في الوجه، لذلك سوف نتعرف على طرق فعالة للتخلص من النمش وفقاً لموقع Livestrong


وصفات طبيعية للتخلص من النمش :


وصفة جل  الصبار للتخلص من النمش

يحتوي الصبار على الألوسين الذي يعمل بشكل فعال على تقليل تصبغ الجلد، ويحفز من إنتاج الميتالوثيونين في الجلد الذي يمنع الضرر الناتج عن أشعة الشمس، ولهذا ينصح بتدليك الوجه بجل الصبار لمدة 5 دقائق يومياً للتخلص من النمش، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر بعد ترك جل الصبار على الوجه لمدة 10 دقائق


العسل:

تُؤخَد ملعقة صغيرة من العسل، ويُضاف إليها القليل من الماء الدّافئ، ثمّ توضَع على النّمش، وتُترَك من 10-15 دقيقةً، ثمّ يُغسَل الوجه بالماء الدّافئ؛ فالعسل لهُ خصائِص طبيعيّة لتبييض الوَجه.

 

ماسك بذور السمسم والكركم لإزالة النمش:

المكونات 
٢ ملعقة صغيرة من بذور السمسم المطحون .
نصف ملعقة صغيرة من الكركم .
القليل من الماء , وتعمل بذور السمسم على تفتيح المناطق المتصبغة من البشرة مما يساهم بدوره في علاج النمش .
يعالج الكركم البقع السوداء بالجلد مما يعمل على تفتيح لونها .

الطريقة
.اخلطي المكونات معاً بواسطة الماء للحصول على عجينة متجانسة .
.طبقي الماسك على أماكن النمش بالوجه أو الرقبة .
.اتركي الماسك لمدة 15 دقيقة ثم ازيلي الماسك بعدها بالماء الفاتر .

 

عصير الخِيار:

يُستخرَج عصير الخيار من الخيار الطَّازج، ويُوضَع على البشرة مرّتين يوميّاً.


الزبادي:

يحتوي الزَّبادي على حمض اللّاكتيك، ويوضَع مُباشرةً على البشرة، ويُترَك عدّة دقائِق، ثُمَّ يُغسَل الوجه باِلماء.

البصل:

تُفرَك البشرة بِجُزءٍ من البَصلة، ثُمَّ يُغسَل الوجه بالماء الدَّافئ؛ إذ يقشّر البصل البشرة، ويُخفِّف البُقَع.


زيت الخروع:

في زيت الخروع الذي يحتوي على حمض الرينوليك الذي يساعد على تقليل بقع الكلف بالإضافة إلى غناه بفيتامين E، مما يساعد على شفاء البشرة بشكل طبيعي.

ويمكن تطبيق هذه الوصفة بمزج ملعقة من زيت الخروع مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون ومن ثم تطبيقها مباشرة على البقع الداكنة على بشرة نظيفة قبل النوم وتركها طوال الليل ومن ثم غسلها في الصباح بالماء البارد،  حيث أن البقع ستختفي تدريجياً خلال 10 أيام من الاستخدام المتكرر بشكل يومي.

 

ينصح في حال احمرار البشرة، يجب إيقاف نوع العِلاج الذي سبب الالتهابات؛ فهناك موادّ لا تُناسب بعض أنواع البشرة أحياناً؛ وخاصةً البشرة الحسّاسة.

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