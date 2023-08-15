وزير التعليم: خريجو مدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية مطلوبون في الدول الأجنبية

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية للتعليم الفني فى مصر.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن بعض الدول الأجنبية طلبت الاستعانة بخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعمل خارج مصر.

و قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، لـ 200 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وكانت قد استحدثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ عام 2018 ، و يبلغ إجمالي عددها حتى الآن 52 مدرسة في 14 محافظة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تسعى إلى تطوير منظومة التعليم الفني، والتدريب المهني؛ بهدف تحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارات المهنية؛ حتى تواكب المستويات العالمية، وتُلبِّي احتياجات سوق العمل من المهن، والتخصصات الجديدة، وتُساهم في زيادة نسب التشغيل لخريجي المدارس الفنية؛ مما يؤدي إلى خفض نسبة البطالة بين هذه الفئة، ويزيد من دورها في تلبية الاحتياجات المطلوبة؛ لتنفيذ خُطط التنمية الاقتصادية، والاجتماعية في مصر.

وتهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن يكون لدينا طالب يمتلك المهارات والجدارات التى تمكنه من مواكبة سوق العمل والمنافسة، مشيرًا إلى أن الدولة، والقيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفنى، والذى يلعب دورا كبيرا فى التنمية الاقتصادية.

وتولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أهمية قصوى لإتخاذ خطوات إيجابية لتطوير التعليم في مصر، حيث تبذل الوزارة أقصى جهودها، لتحقيق نجاحات أكثر للوصول إلى الهدف المنشود، وهو تطوير التعليم، وتجهيز جيل جديد من الطلاب المؤهلين من خلال التدريب والتجهيز العلمي والفكري.