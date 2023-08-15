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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيضانات وانهيارات.. الهند تبحث عن ناجين بعد الكارثة ومقتل 60 شخصا

الهند والفيضانات
الهند والفيضانات

يستمر البحث اليوم الثلاثاء عن ناجين في الهند بعد فيضانات وانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل 60 شخصا على الأقل، بينهم تسعة لقوا حتفهم في انهيار معبد شعبي، وفق ما ذكرت صحف دولية.

تسببت الأمطار الغزيرة التي استمرت لأيام في جرف المركبات وهدم المباني والجسور في جبال الهيمالايا.

تعد الفيضانات والانهيارات الأرضية شائعة وتتسبب في دمار واسع النطاق خلال موسم الرياح الموسمية في الهند ، لكن الخبراء يقولون إن تغير المناخ يزيد من تواترها وشدتها.

وقتل خمسون شخصا في هيماشال براديش منذ يوم الأحد وتقطعت السبل بآلاف آخرين بعد تعطل الطرق وخطوط الكهرباء وشبكات الاتصالات.
وقال رئيس وزراء الولاية سوخفيندر سينج سوخو في بيان في وقت متأخر من يوم الاثنين "يتم نشر أكبر عدد ممكن من الأفراد في أعمال الإغاثة والإنقاذ..وسيستمر العمل على قدم وساق لتقديم الإغاثة للشعب ".

ذكر سوخو في وقت سابق إن ما يصل إلى 20 آخرين يخشى أن يكونوا محاصرين تحت الأنقاض بعد الانهيارات الأرضية ، وناشد السكان البقاء في منازلهم وتجنب الاقتراب من الأنهار.

وأظهرت صور من المناطق المنكوبة بشدة في هيماشال براديش ، انتشال الجثث من أكوام التراب.


وقال سوخو إن الولاية ستقلص الاحتفالات السنوية اليوم الثلاثاء بيوم الاستقلال ، الذي يصادف نهاية حقبة الاستعمار البريطاني ، للتركيز على جهود الإنقاذ.

قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي ، متحدثًا من القلعة الحمراء في نيودلهي لإلقاء خطابه السنوي ، إن الكوارث الطبيعية الأخيرة تسببت في "مشاكل لا يمكن تصورها" للعائلات في جميع أنحاء البلاد.


تأتي الرياح الموسمية جنوب آسيا بحوالي 80 في المائة من الأمطار السنوية، وهي حيوية للزراعة وسبل عيش الملايين.
لكنها تجلب أيضًا الدمار كل عام على شكل انهيارات أرضية وفيضانات.
تسببت الأمطار الموسمية المستمرة منذ أيام في مقتل 90 شخصًا على الأقل الشهر الماضي ، في حين شهدت العاصمة نيودلهي تسجيل نهر يامونا - الذي يمر بالمدينة  - أعلى مستوياته منذ عام 1978.

 

 

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