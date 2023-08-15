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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقد الاجتماع 14 للجنة تسهيل التجارة في جامعة الدول العربية.. غدا

اجتماع لجنة تسهيل
اجتماع لجنة تسهيل التجارة

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماع الرابع عشر للجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يومي 16-17/8/2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك في إطار استكمال التفاوض على جداول الالتزامات الخاصة بملحق تسهيل التجارة.

 

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع بندين أساسين، الأول متابعة وضع  جداول التزاماتها في إطار ملحق تسهيل التجارة للدول العربية المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية، بينما البند الثاني يتناول آليات الدعم الفني المقدم للدول العربية غير المنضمة لمنظمة التجارة عالمية لجداول الالتزامات في إطار ملحق تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وبالإشارة إلى جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تم اعتماد الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذي لمنطقة بمواجب القرار رقم 2346-د. ع 110-1/9/2022، وقد كان ملحق تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ضمن هذه الملاحق، وكون هذا الملحق له خصوصيته، حيث تعد جداول الالتزامات جزءاً لا يتجزأ من الملحق، فقد أوصت لجنة التنفيذ والمتابعة في اجتماعها 54 استكمال لجنة تسهيل التجارة أعمالها للتفاوض حول جداول الالتزامات الخاصة بالملحق.
 

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