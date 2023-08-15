إعلان عاجل من المركزي الروسي بعد ما حدث للروبل

أعلن البنك المركزي الروسي، عن تحرك جديد لمواجهة تراجع العملة المحلية، ودعم الاقتصاد الوطني، في ضوء العقوبات الغربية، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية.

في هذا السياق، أعلن المركزي الروسي عن رفعه لمعدلات ‎الفائدة اليوم الثلاثاء وذلك بنسبة 3.5% إلى 12%.

ظلت قيمة الروبل تنخفض بشكل مطرد منذ شهور.. فقبل عام ، كان الدولار الأمريكي يشتري للمواطن الروسي 60 روبل، أما الآن، فسيشتري للمواطن 100.

قالت ياهو فاينانس الأمريكية، أن الحكومة تنفق أكثر، جزئياً بسبب الإنفاق العسكري ، والعقوبات مستمرة في التأثير عليها.

انخفضت قيمة الصادرات الروسية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الحد الأقصى للأسعار الدولية على مبيعات النفط ، وفطم الدول الأوروبية نفسها عن الغاز الروسي.

في نفس الوقت زادت الواردات من دول مثل الصين وتركيا. لكن الروبل ليس طريقة دفع شائعة ، والعملة الصعبة نادرة.

انخفضت قيمة الروبل في الأيام الأولى من الصراع ، وتم تداوله لفترة وجيزة عند 126 مقابل الدولار.

صعد البنك المركزي إجراءاته، برفع أسعار الفائدة ، وقيدت الحكومة سحب العملات وتحويلات الأموال إلى الخارج ، وارتفعت أسعار الطاقة بشدة.