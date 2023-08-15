طبيب يحذر من مشروب شائع يسبب رائحة الفم الكريهة

يحرص الكثير من الأشخاص على تناول القهوة، وذلك لما يحتويه من كافيين يساعدهم على الشعور باليقظة والتركيز.

فى إطار هذا حذرت هبة الشريف طبيبة الأسنان، من تناول القهوة وقالت فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن القهوة تلطخ الأسنان بسبب وجود مادة العفص (التانين).

وأضافت أن القهوة لها "طبيعة حمضية"، وأن استهلاك القهوة يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان وحساسية الأسنان، فى بعض الأحيان .

وتابعت : " أن خصائص القهوة المدرة للبول يمكن أن تسهم في جفاف الفم وتقليل إنتاج اللعاب، ما يزيد من خطر تسوس الأسنان" ويؤدي إلى رائحة الفم الكريهة .

وأوضحت الشريف: " أن اللعاب يلعب دورا حاسما في الحفاظ على صحة الفم والأسنان من خلال تحييد الأحماض وإزالة جزيئات الطعام والبكتيريا الضارة.

وقالت الشريف فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن جفاف الفم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بتسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة".

تسبب القهوة لون غامق وبقع فى الأسنان لأن القهوة تحتوي على التانينات وهي مادة مسؤولة عن اللون الغامق في القهوة .

ونصحت الشريف الأشخاص أن يقللن من الوقت الذي تتلامس فيه الأسنان مع القهوة وذلك عن طريق شربها بسرعة أكبر، مع الحرص على غسل الفم بالماء بعد شرب القهوة وذلك من أجل المساعدة في تحييد الحموضة وإزالة مركبات البقع، فضلا عن تنظيف الفم بالفرشاة والخيط وفحص الأسنان".