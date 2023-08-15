عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب يحذر من مشروب شائع يسبب رائحة الفم الكريهة

طبيب يحذر من مشروب
طبيب يحذر من مشروب شائع يسبب رائحة الفم الكريهة

يحرص الكثير من الأشخاص على تناول القهوة، وذلك لما يحتويه من كافيين يساعدهم على الشعور باليقظة والتركيز.

فى إطار هذا حذرت هبة الشريف طبيبة الأسنان، من تناول القهوة وقالت فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن القهوة تلطخ الأسنان بسبب وجود مادة العفص (التانين).

وأضافت أن القهوة لها "طبيعة حمضية"، وأن استهلاك القهوة يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان وحساسية الأسنان، فى بعض الأحيان .

وتابعت : " أن خصائص القهوة المدرة للبول يمكن أن تسهم في جفاف الفم وتقليل إنتاج اللعاب، ما يزيد من خطر تسوس الأسنان" ويؤدي إلى رائحة الفم الكريهة .

وأوضحت الشريف: " أن اللعاب يلعب دورا حاسما في الحفاظ على صحة الفم والأسنان من خلال تحييد الأحماض وإزالة جزيئات الطعام والبكتيريا الضارة.

وقالت الشريف فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن جفاف الفم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بتسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة".

تسبب القهوة لون غامق وبقع فى الأسنان لأن القهوة تحتوي على التانينات وهي مادة مسؤولة عن اللون الغامق في القهوة .

 

ونصحت الشريف الأشخاص أن يقللن من الوقت الذي تتلامس فيه  الأسنان مع القهوة وذلك عن طريق شربها بسرعة أكبر، مع الحرص على غسل الفم بالماء بعد شرب القهوة وذلك من أجل المساعدة في تحييد الحموضة وإزالة مركبات البقع، فضلا عن تنظيف الفم بالفرشاة والخيط وفحص الأسنان".

القهوة أضرار الزعفران مع القهوة تآكل مينا الأسنان الاسنان ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

مفيش كاميرات بعنابر النزيلات وإغلاق 43 سجنا قريبا|بيان مهم للقومي لحقوق الإنسان

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

منعا للنصب .. تعرف على قائمة المعاهد المعتمدة رسمياً في مصر

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم لمكافحة انتشار الامراض النفسية بين طلاب المدارس

موافقة مشروطة.. انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة حقيقة أم حيلة كولومبية؟

موضوعات متعلقة

دولة 30 يونيو تنتصر لقضايا العمل| البطالة تتراجع إلى 7.1%.. واستراتيجية وطنية للتشغيل ومنصة للوظائف

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

بعد إصابة البابا تواضروس.. اعرف أعراض وأسباب وعلاج العصب السابع

وتستمر قاطرة البناء والتنمية.. الإنتاج الحربي 9 سنوات من الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي

دعاء ثاني يوم من ذي الحجة .. يفتح لك الأبواب المغلقة

ترشيحاتنا

أحمد العوضي ينقذ 4 أشخاص من الغرق بالساحل الشمالي.. فيديو

رسميا.. زد يضم نجما جديدا من الأهلي لمدة 3 سنوات.. من هو؟

وزير التعليم: اعتداءات الطلاب على المعلمين لازم تختفي من مدارسنا

100مليار جنيه عوائد.. برلماني يطالب بسرعة إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء

الحدود الدنيا للكليات.. الجامعة البريطانية تفتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة

أخطاء يجب تجنبها عند التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أسابيع من احتراقها.. حادث مأساوي في أكبر مدينة ترفيهية في ألمانيا

فيديو مروع.. ثور يعتدي على مصارعه بوحشية في إسبانيا

كرة نار صعدت للسماء.. هل حرائق غابات هاواي القاتلة مُفتعلة ؟

بربع مليون جنيه.. إطلالة مي عمر وأسماء جلال تثير الجدل| شاهد

فيديو

لعنة المال في عين شمس أشعل النار في شقيقته وأولادها و 11 آخرين

تفاصيل رحلة شفاء بيلا حديد من مرض مُزمن.. معلومات صادمة عنه|فيديو جراف

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ