يعملون لإحياء تجارة الرقيق.. تحذيرات خطيرة من بيلاروسيا بشأن خطط الناتو

أكد وزير دفاع بيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، أن حدوث اشتباك عسكري مع حلف الناتو لم يعد أمرا مستبعدا، مشيرا إلى أن الغرب يستعد بنشاط للدخول في مواجهة عسكرية مباشرة.

ووفقا لوكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"، حذر وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، خلال مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، من أن السياسيين الغربيون يواصلون دفع العالم نحو الهاوية.

وقال خرينين: "بأفعالهم يواصل السياسيين الغربيين دفع العالم نحو الهاوية، لا يزالون يفكرون من منظور القوى والمستعمرات الاستعمارية"، مشيرا إلى "إنهم يعملون بشكل أساسي على إحياء تجارة الرقيق بشكل جديد".

وتابع: "بالنسبة لهؤلاء المستعمرين الجدد، يصبح مواطنوهم سلعة بشرية".

وأضاف: "نرى كيف أن غالبية رؤساء الدول والحكومات التي تسيطر عليها واشنطن يتصرفون مثل تجار الرقيق في العصور الوسطى ويعرضون إلقاء دولهم في مذبحة الحرب مقابل المال".

وبحسب كلماته ، فإن التوسع الأخير لحلف الناتو هو أيضا نوع من استعمار الأراضي الجديدة من أجل استغلال الناس الذين يعيشون هناك في حرب محتملة ضد الشرق.

وأشار الوزير إلى أن "الشرق يشمل كل الدول المستعدة للوقوف ضد الهيمنة الغربية".