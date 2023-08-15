حملة «بلدي أمانة» تنفذ 425 زيارة وتستهدف 1903 مواطنين بمدينة رأس غارب

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، فعاليات الأسبوع الثاني من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان: "بلدي أمانة"، بمدينة رأس غارب، شمالي المحافظة، والتي استهدفت 1903 من السيدات والرجال والأطفال، بعدد 425 زيارة، وذلك بمشاركة 5 من الرائدات والمتطوعات بفرع المجلس بالمدينة.

وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس.

وفى سياق آخر في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لرفع الوعي بهذه القضية ،وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، انطلقت بمحافظات الاسكندرية والمنوفية فعاليات ورش العمل التي استهدفت عدد من القيادات الدينية(الأئمة التابعين لوزارة الاوقاف والقساوسة من الكنيسة المصرية الارثوذكسية).



