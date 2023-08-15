مدير البطولة الدولية للتنس: المنصورة تشهد طفرة كبيرة من الناحية الإنشائية والفندقية

كشف حسام محرم مدير البطولة الدولية للتنس، تفاصيل تنظيم البطولة الدولية للتنس للناشئين في المنصورة بمشاركة 20 دولة، موضحًا: «من هذه الدول، الولايات المتحدة، الهند، السعودية، العراق، وتركيا، والأمور تسير بشكل رائع».



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أن مشاركة لاعبين ذوي تصنيف عالٍ يثري البطولة ويجعلها واحدة من أقوى البطولات الدولية، لافتًا إلى أن مصر بها ملاعب مميزة للغاية.



وتابع، أن اللاعبين المصريين يشاركون بكل قوة، مشددًا على أن مدينة المنصورة مؤهلة سياحيا لاستقبال عدد كبير من الوفود السياحية، حيث تشهد طفرة كبيرة في مختلف النواحي الجمالية والفندقية.



وواصل: «نستعد لتنظيم البطولة منذ شهر يونيو، وهناك فنادق قريبة من نادي جزيرة الورد المستضيف لفعاليات البطولة حيث يبعد عنه بخطوات، وكان هذا الأمر عاملا مهما لاختيار النادي».