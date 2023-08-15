سوريا.. قرار عاجل من وزارة التربية

أصدرت وزارة التربية السورية قرارا عاجلا بشأن بداية العام الدراسي الجديد حيث حددت موعد بدء العام الدراسي في جميع المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها بجميع أنواعها ومستويات مراحلها "رياض الأطفال، التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، الثانوية العامة والشرعية، الثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية".

ونص القرار - وفق وكالة الأنباء السورية سانا - ، علي ان يبدأ دوام الإداريين والمعلمين والمدرسين صباح يوم الأحد 27 أغسطس الجاري.

واتمت الوزارة قرارها قائلة : علي أن تبدأ الدراسة للعام الدراسي 2023_2024م صباح يوم الأحد 3 سبتمبر 2023 .