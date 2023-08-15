عامل قوي لاستقرار المنطقة.. روسيا تشيد بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

أشاد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ووصفها بأنها أصبحت عاملا قويا لاستقرار المنطقة بأكملها.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال شويجو، في خطاب ألقاه في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي الذي افتتح، اليوم الثلاثاء، إن "الوضع في الشرق الأوسط يتطور إيجابيا بشكل عام"، مؤكدا أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية أصبحت عاملا قويا لاستقرار المنطقة بأسرها.

وعبر شويجو عن اعتقاده بأن تداعيات هذا القرار تحمل طابعا استراتيجيا.

وأضاف الوزير الروسي: "لكن يوجد هناك احتمال كبير أن يستمر الغرب الجماعي في إثارة الصراعات في المنطقة. إن عدد النقاط الساخنة المحتملة هنا كبير".

وأوضح أنه "من الضروري الاستعداد لمثل هذا التطور للأحداث، كما يجب اتخاذ إجراءات وقائية بما في ذلك في مجال الاكتفاء الذاتي العسكري".

وشدد شويجو على نية وزارة الدفاع الروسية زيادة التعاون الشامل مع شركائها التقليديين وكل من يؤيد فكرة إنشاء مراكز قوة مستقلة في العالم متعدد الأقطاب.