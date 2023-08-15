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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطوات سحرية.. افعل هذه الأمور قبل النوم لتتخلص من الاكتئاب

النوم
النوم

الأشخاص الذين يعانون من اكتئاب الصيف يمكن أن يصابوا بالأرق أو عدم انتظام جداول النوم .

ويمكن أن تجعل الأيام الطويلة المشمسة والليالي الدافئة النوم صعبًا ، مما قد يضر بالصحة العقلية ، ولكن تحديد أولويات النوم وتنظيمه يمكن أن يحسن مزاجك

ماذا يحدث عند علاج البواسير في المستشفى

طريقة عمل الكيكة بمختلف أنواعها.. عادية واسفنجية وبالشوكولاتة والبرتقال

 

كما يجب التحول إلى وسائل المساعدة على الاسترخاء والتطبيقات عبر الإنترنت قد يساعدك في الحصول على قسط من الراحة والنوم الهادئ.

تشمل الخيارات:

تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعزز الاسترخاء ، مثل  Aura  أو  Calm  (كلاهما يتطلب رسوم اشتراك)

استجابة الزوال الحسية المستقلة ، بالنسبة للعديد من الأشخاص ، مشاعر إيجابية ومريحة استجابة للمنبهات اللطيفة

فيديو التنويم المغناطيسي
أوقات قصص الاسترخاء ، مثل  Get Sleepy  and  Boring Books لبودكاست وقت  النوم
أصوات الطبيعة
الضوضاء البيضاء
يدق بكلتا الأذنين - وهم صوتي يتم إنشاؤه من خلال الاستماع إلى نغمتين بترددات مختلفة في وقت واحد

من ناحية أخرى ، قد يكون من المفيد فصل التكنولوجيا تمامًا قبل النوم ، كما تنصح ليم.

يمكن أن يؤدي استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية قبل تشغيلها إلى تعطيل إنتاج الميلاتونين وزيادة القلق والتوتر ، مما يزيد من صعوبة  الانجراف إلى النوم .
 

النوم استخدام الهواتف الذكية الأجهزة المحمولة اكتئاب الصيف الصحة العقلية القلق والتوتر

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