خطوات سحرية.. افعل هذه الأمور قبل النوم لتتخلص من الاكتئاب

الأشخاص الذين يعانون من اكتئاب الصيف يمكن أن يصابوا بالأرق أو عدم انتظام جداول النوم .

ويمكن أن تجعل الأيام الطويلة المشمسة والليالي الدافئة النوم صعبًا ، مما قد يضر بالصحة العقلية ، ولكن تحديد أولويات النوم وتنظيمه يمكن أن يحسن مزاجك

كما يجب التحول إلى وسائل المساعدة على الاسترخاء والتطبيقات عبر الإنترنت قد يساعدك في الحصول على قسط من الراحة والنوم الهادئ.

تشمل الخيارات:

تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعزز الاسترخاء ، مثل Aura أو Calm (كلاهما يتطلب رسوم اشتراك)

استجابة الزوال الحسية المستقلة ، بالنسبة للعديد من الأشخاص ، مشاعر إيجابية ومريحة استجابة للمنبهات اللطيفة

فيديو التنويم المغناطيسي

أوقات قصص الاسترخاء ، مثل Get Sleepy and Boring Books لبودكاست وقت النوم

أصوات الطبيعة

الضوضاء البيضاء

يدق بكلتا الأذنين - وهم صوتي يتم إنشاؤه من خلال الاستماع إلى نغمتين بترددات مختلفة في وقت واحد

من ناحية أخرى ، قد يكون من المفيد فصل التكنولوجيا تمامًا قبل النوم ، كما تنصح ليم.

يمكن أن يؤدي استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية قبل تشغيلها إلى تعطيل إنتاج الميلاتونين وزيادة القلق والتوتر ، مما يزيد من صعوبة الانجراف إلى النوم .

