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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 12شخصا في تصادم أتوبيس بنقل على طريق مطروح - السلوم.. أسماء

مديرية صحة مطروح
مديرية صحة مطروح

حصل "صدى البلد" على أسماء مصابي حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل طريق مطروح السلوم وأسفر عن إصابة 12 شخصا.

أضافت جمالا للشواطئ.. الألسنة البحرية متعة زوار مطروح


واستقبلت مستشفى النجيلة 12 مصابا وهم
أ. م. ع  42  سنة إسكندرية  كسر باليد اليسرى وكسر بالحوض وكسر بالضلوع بالجانب الأيسر وسحجات وكدمات
ص. ج. ع  31 سنة  القاهرة  اشتباه كسر بالقدم اليمنى
ا. م. ع  30  سنة القاهرة  كدمات وسحجات
أ. م. ا  34 سنة  الشرقية  كدمات وسحجات
م. ع. م  30  سنة أسيوط  اشتباه ما بعد الارتجاج
ن. ص. س  54 سنة  السلوم  كسر بأصبع الإبهام
م. ش. م  44  سنة الإسكندرية  كسر باليد اليمنى واليسرى واشتباه كسر بالفقرات
أ.خ. ا  28  سنة الإسكندرية  اشتباه ما بعد الارتجاج وخلع بالكتف الأيمن
ن. ا. ع 31  سنة السلوم  كدمات وسحجات
م. س. ز  33   سنة كدمة بالرأس
ك. ا. ق 60  سنة السلوم  جرح بالأنف
ع. ا. ق  50  سنة السلوم  كسر بالكتف
كانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم أتوبيس بنقل طريق مطروح السلوم أمام قرية المثاني وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
واستقبلت مستشفى النجيلة 12 مصابا وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

 

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