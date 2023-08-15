أضافت جمالا للشواطئ.. الألسنة البحرية متعة زوار مطروح

تمتلك محافظة مطروح العديد من الشواطئ ذات السحر والجمال والمياه الفيروزية متدرجة الألوان والرمال البيضاء الناعمة والتي عانت من عوامل النحر والتي تسببت في تآكل الشواطئ.



ولجات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق ومحافظة مطروح إلى وضع حلول بإنشاء الألسنة البحرية على شواطئ مطروح مما ساهم في الحد من تآكل الشواطئ من جهة وإضافة لمسة جمالية على مياه البحر وأنشطة تجارية.

كما حققت الألسنة البحرية خلال العام العديد من الأهداف ففي الصيف حققت استفادة مادية للمحافظة بتأجير تلك الألسنة البحرية الأهالي واستغلالها في تحقيق رواج سياحي واقتصادي بالإضافة إلى توفير. العديد من فرص العمل.

وفي الشتاء أصبحت تلك الألسنة تجذب المواطنين للاستمتاع بالمياه الفيروزية والقيام بأعمال الصيد.

يقول كمال محمد من أهالي مطروح أن تلك الألسنة البحرية أضافت جمالا إلى محافظة مطروح والقيام بالاستفادة منها بإقامة كافتيريا ت وأنشطة تجارية والتي تعمل على توفير فرص عمل للشباب وتوفير مصدر دخل لهم. بالإضافة إلى مساعدة زوار المحافظة في الوصول إلى نقاط أكبر داخل المياه للاستمتاع بمياه مطروح متدرجة الألوان بعد أن سهلت وصول المواطنين إلى داخل المياه لتصبح مكانا لتنزه أهالي المحافظة والمصطافين.

وأضاف إلى قيام أهالى مطروح بأعمال الصيد البحري من أعلى الألسنة باستخدام السنارة أو البوصة.

يذكر أن الهيئة العامة لحماية الشواطئ قامت بعمل 10 رؤوس بحرية من الصخور، بأطوال مناسيب متدرجة ومسافات بينية، بغرض حماية شواطئ مدينة مرسى مطروح مع إضافة لماسات جمالية لتلك الألسنة مما أهلها لتكون قبلة للتنزه والاستمتاع بالبحر للمواطنين.

وتعود فكرة إنشاء هذه الألسنة إلى عام 2013، بعد حدوث تآكل ونحر بالشاطئ الرملي المميز، في الجزء الغربي منه بشكل كامل، وتسبب ذلك في انهيار سور ورصيف الكورنيش بمنطقة البوست مما دعا الهيئة العامة لحماية الشواطئ إلى دراسة وقف التهديد لشواطئ محافظة مطروح،، من التآكل وجرف الرمال وزحف البحر نحو اليابسة، في عدد من المناطق، بسبب عوامل النحر في ظل التغيرات المناخية الحالية والمتوقعة مستقبلا، وما يصاحبها من ارتفاع للأمواج وزيادة منسوب سطح البحار، وهو ما تأثر به شاطئ مطروح العام، وحدوث تآكل ونحر بالشاطئ الرملي المميز، كما انحصرت المساحة الشاطئية بمنطقة الأبيض التي تضم أجمل الشواطئ المصرية.

وقد بدأت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تنفيذ أعمال المشروع بإنشاء 5 رؤوس بحرية في عام 2018، بشواطئ مدينة مرسى مطروح، ضمن مشروعات ضخمة لحماية جميع المناطق الساحلية.

الاسنة البحرية بمطروح