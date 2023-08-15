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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ترجمة أعمال الشاعر الراحل شوقي حجاب للغة الروسية

صدى البلد

اهتمت إحدى دور النشر الروسية بترجمة أعمال الشاعر والكاتب والمخرج المسرحي الكبير الراحل شوقي حجاب إلى اللغة الروسية على أن تبدأ بترجمة قصص الأطفال التي أبدع فيها شوقي حجاب شاعرا وكاتبا ومخرجا .

وكانت المبادرة قد بدأت من الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية، وتم ترشيح بعض الأعمال التي اختارها شوقي حجاب بنفسه قبل رحيله ، وعندما تلقت الجمعية ردا من دار النشر الروسية، حرص شريف جاد رئيس الجمعية على نقل الخبر للشاعر الكبير الذى كان يعالج فى إحدى المستشفيات واستقبل الخبر بسعادة رغم الألم الشديد الذي عاشه في مشوار علاجه الأخير، وعلق شوقى حجاب على ترجمة أعماله للغة الروسية بقوله "خبر مهم وإحنا أتربينا على الأدب الروسي"، وتمنى حجاب رؤية كتبه باللغة الروسية ولكن لم يسعفه القدر .

وأشار جاد - في تصريح صحفي اليوم - إلى أن إبداع شوقى حجاب سيظل باقيا فى الوجدان ولن ينسى الناس الشخصيات التى ابتكرها وأسعدتهم مثل بقلظ مع الإعلامية نجوى إبراهيم وكوكي كاك مع النجمة إيمان الطوخى .

كما أكد جاد حرص جمعية الخريجين على متابعة عملية الترجمة للروسية حتى تنتهي لتكون إهداء لأسرته ومحبيه بعد أن لعب دورا كبيرا من خلال إبداعاته المتنوعة في تشكيل وعي الطفل العربي بأعمال هادفة ساهمت في غرس القيم الوطنية في الأطفال، حيث كان شوقى حجاب يمتلك القدرة على مخاطبة الأطفال بأسلوب مبسط حتى في الموضوعات الأكبر من سنهم ، مثل فكرة الضمير وحب الوطن ومصطلحات الليبرالية والديمقراطية والبيروقراطية وحروب المياه وغيرها.

يذكر أن حجاب حاصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب 2021 ، كما تم تكريمه في مهرجان القاهرة لسينما الطفل وهو شقيق الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب .

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