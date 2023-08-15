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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدافع برشلونة يرفض الانتقال لـ النصر السعودي

كليمونت لونجليه
كليمونت لونجليه

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي كليمونت لونجليه مدافع برشلونة الإسباني، رفض الانتقال إلى نادي النصر السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير قد أكدت تقدم النصر بعرض للتعاقد مع لونجليه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب صحيفة “موندو ديبرتيفو” الكتالونية، فإن لونجليه أخبر برشلونة بأنه لا ينوي الموافقة على عرض النصر، خلال اجتماع عقده مع مسئولي النادي اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن لونجليه يفضل الاستمرار في أوروبا واللعب لفريق آخر عن الانتقال للنصر، الذي قدم عرضًا بـ 10 ملايين يورو + 5 ملايين يورو كمكافآت.

وانضم لونجليه إلى برشلونة عام 2018، ولعب معهم 160 مباراة في مختلف المسابقات، كما لعب الموسم الماضي معارًا لـ توتنهام.

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