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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في القاهرة.. لقاء مهم بين وزير الخارجية السعودي ونظيره السوري

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي ونظيرة السوري

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي التقى اليوم، الثلاثاء، مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، فيصل المقداد، في قصر التحرير بالقاهرة، وذلك على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا.

ووفقا لوزارة الخارجية السعودية، فقد جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، وأسامة بن أحمد نقلي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

كما التقي وزير الخارجية السعودي خلال تواجده في القاهرة، مع وزير الخارجية سامح شكري، في قصر التحرير.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية السعودية، فقد جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الأخوة الراسخة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، كما بحث الجانبان أوجه تعزيز العمل الثنائي في كافة المجالات.

كما تطرق الجانبان إلى العديد من القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

بيان عاجل من وزارة الخارجية السعودية بشأن لقاء بن فرحان مع شكري

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