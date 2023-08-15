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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مهما طال الوقت .. 5 أفكار لحياة زوجية سعيدة

صدى البلد

مع مرور الوقت وتعرض الحياة الزوجية للروتين والضغوط اليومية، يمكن أن يتسلل الملل إلى العلاقة. هذا يشكل إشارة تدل على ضرورة إجراء تغيير وكسر الروتين، وفي هذا التقرير سنقدم لكم بعض الأفكار للسيدات المتزوجات لتجديد الروتين نقلاً عن موقع" ."Hindustan

افكار لكسر روتين العلاقة الزوجية 

• شراء هدية بدون مناسبة:
ما هو الدليل على ضرورة وجود مناسبة لتهادي زوجك بمناسبة؟ أحد الأمور المدهشة والجميلة حقًا هو الفاجأة التي تأتي بدون سبب محدد. يمكنك شراء هدية بسيطة لزوجك أو كتابة رسالة عاطفية وصادقة ووضعها على وسادته. عبري عن حبك وامتنانك لوجوده في حياتك مثل "شكرًا لأنك بجانبي". هذه الأفعال البسيطة تجعل الحياة أكثر إثارة.

• مشاركته الأنشطة المختلفة:
خصصي وقتًا في يومكِ لحضور نشاط مع زوجكِ، سواء كان ذلك بشراء بعض الضروريات المنزلية أو مشاهدة الماتش معه. فالمشاركة تمتلك القدرة السحرية في خلق حوار مستمر وتجدد بينكما.

• الرجوع لخروجات الخطوبة:
يجب عليكما قضاء وقتٍ مخصصٍ للاستمتاع ببعضكما البعض بعيدًا عن ضغوط الحياة والفواتير المستحقة، الايجار ومصروفات المدرسة المتأخرة، حتى وإن كان هذا مرة كل أسبوعين أو مرة واحدة في الشهر. وتتحدثا عن مشاعركما الداخلية وتذكيره بالذكريات الجميلة بينكما في الماضي.

• الاستراحة والإجازة :
وبالرغم من كثرة المسؤوليات عليكما، الا يعني ذلك أنه لا يحق لك الاستراحة والراحة البسيطة. يمكنك أن تتفق مع زوجك على أخذ قسط الراحة والاستجمام معه بعيداً عن الضغوط والروتين اليومي، لان زوجك أيضا له الحق في الخروج مع أصدقائه للهروب من ضغوط الحياة. من ناحية أخرى، يمكنك ترك أطفالك مع والدتك والخروج مع صديقاتك أو زيارة مركز صحي للاسترخاء أو الكوافير لتغيير لون شعرك أو أضافة تغيرات علي اظافرك أو لجسدك.

• تجربة شيء جديد:
قوما معًا بممارسة نشاط رياضي جديد، ارقصا معًا، ابدأ لعبة جديدة، اقرآ كتابًا جديدًا معًا وناقشيه حول أحداثه وتوقعاتك حول نهايته. هو السعي للجديد بدلاً من الانتظار حتى يحدث شيء جديد فعليًا في حياتكما.

العلاقة الزوجية الحياة الزوجية حياة زوجية سعيدة كسر الروتين الضغوط اليومية

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