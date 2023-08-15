نتنياهو وجالانت في بيان مشترك: نرفض أي هجوم على قادة الجيش الإسرائيلي

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، عن دعمهما لقادة الجيش الإسرائيلي، وذلك على خلفية هجمات أعضاء الائتلاف على الجهاز الأمني ​​في الأشهر الأخيرة.

وجاء في بيان مشترك، وفقا لوسائل إعلام عبرية "رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع جالانت يعملان بتعاون وثيق ويقدمان الدعم الكامل لرئيس الأركان و ضباط جيش الدفاع الإسرائيلي لضمان أمن البلاد ومواطنيها".

وأضاف البيان: "رئيس الوزراء ووزير الدفاع يرفضان أي اعتداء على كبار أعضاء المؤسسة الأمنية ويؤيدون قادة وجنود الجيش الإسرائيلي الذين يعملون ليل نهار من أجل أمن إسرائيل".

يأتي إعلان نتنياهو وجالانت بعد يوم من منشور ليائير ، نجل نتنياهو ، يهاجم فيه رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي بعد سلوكه فيما يتعلق بالأزمة في الجيش الإسرائيلي بعد التظاهرات ضد التعديلات القانونية.

ويقول المنشور: "سيذكر هاليفي بأنه أكثر رؤساء الأركان فشلا وتدميرا في تاريخ الجيش الإسرائيلي"، لعدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد جنود الاحتياط الذين رفضوا إظهار للواجب على تشريع الإصلاح القضائي للائتلاف".

ولاحقا تم حذف المنشور من صفحة يائير نتنياهو، بعد حوالي نصف ساعة من نشره.