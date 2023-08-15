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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة العريش: 778 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية لمستشفى الشيخ زويد

الكشف على مرضى العيون
الكشف على مرضى العيون بالشيخ زويد

نظمت جامعة العريش بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية في شمال سيناء، قافلة طبية في مستشفي الشيخ زويد المركزي، وجامعات شرق الدلتا والقناة تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.


وقال المحافظ، إن القافلة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث ضمت مختلف التخصصات الطبية، وتم توقيع الكشف الطبي علي المواطنين وصرف العلاج اللازم بالمجان.

 

778مواطنا:

 

وأضاف المحافظ، أنه استفاد من القافلة عدد 778 مواطنًا ما بين كشف طبي في مختلف العيادات وإجراء الأشعة والفحوص المعملية، معلنًا عن استمرار القوافل الطبية في مختلف التجمعات والمناطق علي مستوي المحافظة.


وأشار الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إلى أن القافلة جرت بالتعاون مع جامعات إقليم شرق الدلتا والقناة، والتي تضم (جامعة قناة السويس – جامعة بورسعيد – جامعة السويس – جامعة دمياط) .


ولفت الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في المحافظة، إلي توقيع الكشف الطبي علي عدد 450 مواطنًا في عيادات الباطنة والنساء والرمد والجلدية والأنف والأذن والمسالك والجراحة والأطفال والعظام والروماتيزم، وإجراء الأشعة لـ 140 حالة، وإجراء التحاليل المعملية لـ 187 حالة، وتحويل حالة لاستكمال العلاج.

 

الشيخ زويد مواطن ا القافلة الطبية مستشفي

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