محافظ الدقهلية يصدر حركة جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، حركة جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء في عدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقال "مختار" إن الحركة الجديدة تأتي في إطار توجهات الدولة التي تستهدف ضخ دماء جديدة وتمكين الشباب والمرأة، مضيفا أن هذه الحركة الجديدة تأتي أيضا لتحقيق لمبدإ التدوير الوظيفي طبقا لقرار مجلس الوزراء.

وأشار المحافظ إلى أن الحركة تمت على أسس من العدالة والشفافية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة، موجها بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

وشملت الحركة (ندب مي محمد عبد الرازق من العمل نائبا لرئيس حي شرق المنصورة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة، وندب مني محمد حلمي المتبولي من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة للعمل نائبا لرئيس حي شرق المنصورة، وندب عبير أحمد حامد من العمل بمديرية الطب البيطري إلى العمل نائبا لرئيس مدينة محلة المدمنة ، وندب محمد علي إبراهيم مصطفى البقري من العمل رئيس الوحدة المحلية القروية في إخطار مركز أجا إلى العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر، وندب بدر الصباح مصطفى من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منية النصر للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية، وندب أحمد محمد محمد عنبر من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية، وندب مديحه محمود صالح من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طلخا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة بلقاس، وندب محمد صلاح محمد يوسف من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنزلة، وندب محمد محمد عوض عبد الجليل من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت سليل، وندب هاله صلاح الدين عزت من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت سليل للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت سليل.

وندب جهاد مصباح إبراهيم مصباح من العمل نائبا لرئيس مدينة جمصه للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس، وندب جيهان توكل عبد العظيم من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نبروه للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس، وندب السيد احمد أحمد حجاج من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت سليل للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية، وندب علي حامد علي جمعه من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية، وندب فاطمة عبد الفتاح علي حسانين من العمل بالوحدة المحلية بمدينة الكردي للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة منية النصر، وندب عفاف علي سليمان محمد من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس.

كما تضمنت الحركة أيضا ندب جمعه محمد السعيد من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نمي التمديد للعمل بجهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة، وندب البغدادي طلعت البغدادي من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شربين للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس، وندب عبد الله وجدي عليوه من العمل بالوحدة المحلية لمدينة محلة الدمنه للعمل بالوحدة المحلية لمدينة جمصه، وندب محمد محمود محمد عبد اللطيف من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نبروه.