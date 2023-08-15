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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مركزا للقياس والتقويم بجامعة المنصورة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح الدكتور  شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، مركز القياس والتقويم بالجامعة بحضور الدكتور محمد عطية البيومى  نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب،  الدكتور محمد سويلم البسيونى نائب رئيس الجامعة الأسبق،   الدكتور  مها العشماوى -عميد كلية الطب البيطرى ومدير المركز،الدكتور  محمد عبد العظيم-  عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسى لرئيس الجامعة،  الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة، الدكتور  إيمان زهران  نائب مدير المركز، ومديرى الوحدات بالمركز. 
وعلى هامش الافتتاح تم عقد أول اجتماع مجلس ادارة للمركز 
وأكد الدكتور  شريف خاطر أن الجامعة تحرص على  توفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة وقياس مؤشرات الأداء الجامعى من خلال مركز القياس والتقويم بالجامعة  مشيرًا أن أهداف المركز تتلخص فى نشر ثقافة تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات، وتعميق ثقافة القياس والتقويم على المستوي التعليمي والإداري.
واستعرضت  الدكتور  مها العشماوى وحدات مركز القياس والتقويم  وتضم : وحدة بنوك الأسئلة، وحدة التدريب، وحدة النشر والاعلان، وحدة التصحيح الالكترونى والاختبارات الالكترونية، وحدة المتابعة والدعم الفنى والمجلة الالكترونية، وحدة التحليل الاحصائى  
وأضافت أن المركز قام بتشغيل المجلة الالكترونية للقياس والتقويم على موقع بنك المعرفة المصرى وهى تعتبر مجلة الكترونية متكاملة دولية بمشاركة نخبة من الأساتذة المتخصصين من داخل وخارج مصر  يعمل على إصدار الأدلة المطلوبة فى مجال تطوير نظم التقويم والامتحانات فى ضوء المعايير الأكاديمية القومية المرجعية المعتمدة ونشرها بوحدات القياس والتقويم الطلابي بكليات الجامعة، ومتابعة تفعيل ميثاق تقويم الطلاب فى وحدات القياس والتقويم التى تم إنشائها، وتأهيل كوادر وخبراء فى مختلف مجالات، واهتمام المركز بتقديم الدعم الفني المطلوب للكليات، وقياس دوري لأثر ومردود وحدات القياس والتقويم الطلابي بالكليات وتفعيل دورها فى ضوء الهدف من إنشائها، وتقديم الدعم الفني للكيات فى مجال إنشاء بنوك للأسئلة بمختلف تخصصاتها، وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكليات المختلفة، وإعداد المدربين فى مجال التقويم بكليات الجامعة.

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الاختبارات الالكترونية التصحيح الإلكتروني الدكتور محمد عطية بجامعة المنصورة جامعة المنصورة خدمات تعليمية رئيس جامعة المنصورة عميد كلية الطب البيطري

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