تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط في الأهلي

كلفت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي، امير توفيق مدير التعاقدات بملف تمديد عقود بيرسي تاو وعلي معلول والتي تنتهي بنهاية الموسم المقبل، وعقدت اللجنة إجتماعاً في الساعات الماضية شهد الموافقة علي تصور خالد بيبو مدير الكرة علي الشكل النهائي للائحة الكرة بعد ان أجريت عليه تعديلات بما يتناسب مع قيمة العقود الحالية، كما وافقت علي رؤيته لتمديد عقود محمد هاني ومحمد مجدي أفشة والذي ابديا موافقة نهائية علي البقاء.

كما ناقش محمود الخطيب رئيس النادي خلال الإجتماع أخر التفاصيل الخاصة بمعسكر الفريق الأحمر في لنمسا المقرر انطلاقه في 24 أغسطس الجاري والمباريات الودية التي جاري الإتفاق عليها.

وأرسل النادي الأهلي اليوم خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه الاستفسار عن موعد ومكان بطولة السوبر المحلي التي تقام سنويًا من مباراة واحدة بين بطل الدوري والكأس. وزاد الأهلي في استفساره عن لائحة البطولة والحقوق التسويقية والجوائز المالية الخاصة بها. وعما إذا كان هناك تعديلات جديدة قد طرأت على نظام البطولة المعمول به في المواسم الماضية..

جاء ذلك لتوفير كافة المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي حتى يقوم بالترتيبات الإدارية والفنية وفق مشاركات الفريق المقررة في الموسم الجديد محليًا وقاريًا.