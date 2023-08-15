أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، علي تجديد عقد أحمد الأحمر.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الزمالك يجدد عقد أحمد الأحمر ".

تجديد عقد أحمد الأحمر



أنهى مسئولو نادى الزمالك ملف تجديد عقد أحمد الأحمر نجم فريق اليد، وذلك بعد حل أزمة سفر بعثة فريق اليد بالقلعة البيضاء التى يستعد للمشاركة في البطولة العربية المؤهلة لكأس العالم.

وكتب مرتضي منصور عبر حسابه علي فيسبوك "نجحا أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات وأمير مرتضى في تجديد عقد أحمد الأحمر نجم فريق كرة اليد قبل سفر الفريق للمشاركة في البطولة العربية المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية."

ويعاني فريق يد الزمالك من وقف القيد محليًا ودوليًا، بسبب مستحقات متأخرة لم يسددها للمدرب السابق واللاعبين، بخلاف مستحقات اتحاد كرة اليد المصري.