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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد حل أزمة فريق اليد.. مرتضى منصور يعلن تجديد عقد هذا اللاعب

احمد الاحمر
احمد الاحمر

أنهى مسئولو نادى الزمالك ملف تجديد عقد أحمد الأحمر نجم فريق الي، وذلك بعد حل أزمة سفر بعثة فريق اليد بالقعلة البيضاء التى يستعد للمشاركة في البطولة العربية المؤهلة لكأس العالم.

وكتب مرتضي منصور عبر حسابه علي فيسبوك "نجحا أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات وأمير مرتضى في تجديد عقد أحمد الأحمر نجم فريق كرة اليد قبل سفر الفريق للمشاركة في البطولة العربية المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية."

ويعاني فريق يد الزمالك من وقف القيد محليًا ودوليًا، بسبب مستحقات متأخرة لم يسددها للمدرب السابق واللاعبين، بخلاف مستحقات اتحاد كرة اليد المصري.

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IMG_٢٠٢٣٠٨١٥_٢١٤٥٣٧
أحمد الأحمر الزمالك نادي الزمالك كأس العالم كأس العالم للاندية

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بعد حل أزمة فريق اليد.. مرتضى منصور يعلن تجديد عقد هذا اللاعب

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