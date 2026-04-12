كاتب بـ نيوزويك : النووي والأصول المجمدة مفتاح نجاح مفاوضات واشنطن وطهران

قال بيتر روف، الكاتب بمجلة نيوزويك، إن تقييم فرص نجاح المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران يرتبط بعدة عوامل حاسمة، في مقدمتها التوصل إلى تفاهم واضح بشأن البرنامج النووي الإيراني، معتبرًا أن أي اتفاق يحد من تقدم هذا الملف قد يمثل نقطة تحول رئيسية في مسار المحادثات.

أجواء إيجابية داخل المباحثات

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية على شاشة القاهرة الإخبارية مع الإعلامية إيمان الحويزي، أن من بين المؤشرات الإيجابية التي قد تعكس تقاربًا بين الجانبين، ما يتردد حول أجواء إيجابية داخل المباحثات، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى استمرار وجود ملفات معقدة تعرقل التقدم، وعلى رأسها قضية الأصول الإيرانية المجمدة، والتي رفعت طهران سقف مطالبها بشأنها، ما يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق سريع.

تباين الرؤى بين الطرفين

وأضاف أن أحد أبرز التحديات يتمثل في تباين الرؤى بين الطرفين، حيث تختلف قراءة كل جانب للواقع الحالي، ما يساهم في استمرار حالة الجمود رغم بعض الإشارات الإيجابية.

الالتفات إلى الضغوط السياسية

وأشار إلى أن مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال تؤثر على مسار المشهد، لافتًا إلى تبنيه نهجًا قائمًا على تحقيق أهدافه دون الالتفات إلى الضغوط السياسية، وهو ما قد يدفع نحو خيارات أكثر تصعيدًا، لا تحظى بقبول واسع داخل الداخل الأمريكي.

واختتم بالتأكيد على أن المشهد التفاوضي لا يزال شديد التعقيد، وأن الحكم على نتائجه النهائية يبقى مرهونًا بتطورات المرحلة المقبلة.

