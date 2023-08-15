مرتضى منصور يعلن عن انفراجة في أزمة سفر الزمالك للمشاركة بالبطولة العربية لليد

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعزول، حل أزمة سفر بعثة فريق اليد بالقعلة البيضاء التى يستعد للمشاركة في البطولة العربية المؤهلة لكأس العالم.

وكتب مرتضي منصور عبر حسابه علي فيسبوك "المستشار مرتضي منصور يتدخل لحل ازمة سفر الفريق الاول لكرة اليد بعد ان وجه احمد مرتضي وامير مرتضي في حجز طائرة للفريق للسفر اللي المملكة السعودية للاشتراك في البطولة العربية المؤهلة لكأس العالم .



وتابع "نجحا في حجز طائرة للفريق تقلهم الي السعودية في تمام الساعه الثانية صباح غدا.

كما نجحا في التجديد لكابتن ونجم الفريق أحمد الاحمر وتوقيع عقد جديد قبل السفر، كل التمنيات لابطال كرة اليد بالعودة بكأس البطولة ."

ويعاني فريق يد الزمالك من وقف القيد محليًا ودوليًا، بسبب مستحقات متأخرة لم يسددها للمدرب السابق واللاعبين، بخلاف مستحقات اتحاد كرة اليد المصري.