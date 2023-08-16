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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم أخذ تطعيمات الأطفال للوقاية من الأمراض.. دار الإفتاء: ضرورة على الآباء

التطعيم ضد مرض شلل
التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

أكدت دار الإفتاء المصرية، على ضرورة إلزام الآباء بالرعاية الصحية لأولادهم والاهتمام بشئونهم الطبية.

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وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها، إن رعاية الأولاد صحيًّا أمرٌ واجبٌ شرعًا على الآباء، أو من يتولى مسئولية رعايتهم، فلا يجوز الإهمال أو التهاون فيها بحالٍ من الأحوال.

وأكدت دار الإفتاء، أَنَّ أخذ التطعيمات التي تُقدِّمها الجهات المختصة لهم واجبٌ شرعًا، حيث تقرر أَنَّ الأخذ بأساليب الوقاية من الأمراض واجبٌ على مَن يخشى الإصابة بها؛ وذلك حفاظًا على حياتهم، وحماية لأبدانهم من الأمراض، وللمجتمع من تحمل تبعات المرض وآثار تطبيبه، وتكاليف علاجه.

بدوره، كان شيخ الأزهر، قد جدد الدعوة في جميع أنحاء العالم للاستجابة لتطعيم أطفالهم بلقاحات مرض شلل الأطفال لهذا المرض الذى لا علاج له، وهو واجب شرعى على أولياء الأمور، و يأثم أولياء الأمور فى التفريط فيها، وأن مسؤلية مواجهة الشائعات فى حث أولياء الأمور بعدم تطعيم ابنائهم هي مسؤلية مجتمعية.

كما أكد الإمام الأكبر، أن الأزهر الشريف يبارك ما قرره الفريق الاستشاري الإسلامي من قبل من محاربة عدم التطعيم ضد الأوبئة الأخرى التي تجد على الساحة، وكذلك دعم وتعزيز صحة الأمهات والأطفال في العالم الإسلامي والعالم أجمع.

دار الإفتاء الآباء التطعيمات الجهات المختصة الأمراض

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