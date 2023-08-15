غدا.. مجلس أمناء الحوار الوطني يبدأ في صياغة المخرجات لعرضها على الرئيس

قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن مجلس الأمناء سيجتمع غدا بممثليه، الذين يعبرون عن كل الاتجاهات، ويصيغون المخرجات التي نتجت عن الحوار في الجلسات، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ندى رضا على شاشة "إكسترا نيوز"، أن وظيفة الحوار الوطني ليس الخروج بالمقترحات القابلة للتطبيق، بالعكس هو يركز على المقترحات التي مثلت حلما وليس وهما.

وذكر أن كل المشاركين من الأحزاب والقوى المدنية والنقابات، يتناقشون وكل منهم عينه على المواطن، ونزايد على بعضنا من أجل تحقيق ما هو في صالح المواطن، والهدف أن يأخذ المواطن حقوقه دون أن يعاني.