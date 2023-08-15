بمبلغ ضخم.. أوكرانيا تحصن حدودها الشمالية الشرقية عسكريا

أعلن رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميجال، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الأوكرانية خصصت 32 مليون دولار، لبناء تحصينات في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد.

وقال شميجال: “بناء على طلب الإدارات العسكرية الإقليمية في خاركيف وتشيرنيهيف، تم تخصيص أكثر من 1.2 مليار هريفنا “ 32 مليون دولار” من صندوق احتياطي ميزانية الدولة”.

وأضاف أن منطقة خاركيف ستحصل على 911.5 مليون هريفنا (أي حوالي 24.69 مليون دولار)، بينما ستحصل منطقة تشيرنيهيف على أكثر من 363 مليون هريفنا (أو حوالي 9.83 مليون دولار).

وتابع: “هذه أموال لبناء الهندسة العسكرية وهياكل التحصين”.

من جانبه، وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، إنه ممتن لدعم الحكومة في كييف.