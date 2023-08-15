عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمبلغ ضخم.. أوكرانيا تحصن حدودها الشمالية الشرقية عسكريا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

أعلن رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميجال، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الأوكرانية خصصت 32 مليون دولار، لبناء تحصينات في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد.

وقال شميجال: “بناء على طلب الإدارات العسكرية الإقليمية في خاركيف وتشيرنيهيف، تم تخصيص أكثر من 1.2 مليار هريفنا “ 32 مليون دولار” من صندوق احتياطي ميزانية الدولة”.

وأضاف أن منطقة خاركيف ستحصل على 911.5 مليون هريفنا (أي حوالي 24.69 مليون دولار)، بينما ستحصل منطقة تشيرنيهيف على أكثر من 363 مليون هريفنا (أو حوالي 9.83 مليون دولار).

وتابع: “هذه أموال لبناء الهندسة العسكرية وهياكل التحصين”.

بسبب أوكرانيا.. البنتاجون يعلق على فرص اندلاع حرب مع روسيا

إعلان صادم من أوكرانيا بشأن موعد نهاية الحرب

من جانبه، وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، إنه ممتن لدعم الحكومة في كييف.

أوكرانيا الحكومة الأوكرانية خاركيف تشيرنيهيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حل أزمة فريق اليد.. مرتضى منصور يعلن تجديد عقد هذا اللاعب

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

رد رسمي وقاطع من ليفربول.. حكاية صورة حسمت مصير محمد صلاح |شاهد

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

مش هيلغي بطاقة التموين .. 4 استخدامات لـ الكارت الموحد

موضوعات متعلقة

تأجيج الأوضاع الاقتصادية.. الرئيس التونسي يدعو لليقظة تحسبا لأي "محاولات يائسة"

إعلان مفاجئ من زيلينسكي بشأن تعبئة القوات الأوكرانية

بسبب أوكرانيا.. البنتاجون يعلق على فرص اندلاع حرب مع روسيا

الإمارات تعزي روسيا في ضحايا انفجار محطة الوقود بـ داغستان

الرئيس الأرجنتيني يقبل الدعوة لحضور قمة بريكس 2023

صحيفة ألمانية: العقوبات الغربية لم تمنع نمو الاقتصاد الروسي

روسيا .. تعليق حركة السيارات على جسر القرم

إعلان صادم من أوكرانيا بشأن موعد نهاية الحرب

ترشيحاتنا

محكمة جورجيا تقر بنشر لائحة اتهام ترامب على الإنترنت

ضياء رشوان: قرارات سعيدة للمصريين في اجتماع الحوار الوطني غدا

هيئة كبار العلماء تعقد احتفالية كبرى لختم كتاب «فتح المغيث».. غدًا

وزيري: الانتهاء من نقل 57 الف قطعة أثرية للمتحف المصري الكبير

غدا.. مجلس أمناء الحوار الوطني يبدأ في صياغة المخرجات لعرضها على الرئيس

تأجيج الأوضاع الاقتصادية.. الرئيس التونسي يدعو لليقظة تحسبا لأي "محاولات يائسة"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند وضع القهوة في الثلاجة؟

هاني الناظر : زيت طبيعي يعالج الشيخوخة والهالات بديلا لكريمات العناية بالبشرة

في عز الحر.. إطلالة ميجان ماركل تثير استغراب المتابعين

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم وش في وش

فيديو

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ