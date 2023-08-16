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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كورونا لم ينته.. متعافو الفيروس أكثر عرضة لأمراض القلب.. ما القصة؟

فيروس كورونا
فيروس كورونا

يستمر فيروس كورونا في التأثير على الحياة اليومية للبشر، حيث أثبتت دراسة أن مصابي متحورات الفيروس أكثر عرضة للإصابة بمشاكل وظائف القلب. 
 

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ويقول الدكتور معاذ الملاح، المؤلف المقابل للدراسة التي نشرت في المجلة الأوروبية للقلب، ومدير التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني للقلب والأوعية الدموية (cardiac positron emission tomography (PET)) في مركز ديباكي للقلب والأوعية الدموية في مستشفى هيوستن ميثوديست: «توسع هذه البيانات الجديدة فهمنا لاحتياطي تدفق عضلة القلب كعلامة تنبؤية مهمة بشكل عام، وخاصة في حالات الإصابة بفيروس كوفيد. الأمر الذي قد يطمئن المتعافين من متغير أوميكرون والقلقين من أعراض طويلة الأمد».


وينصح الملاح المتعافين الذين لا يزالون يعانون من أعراض طويلة الأمة كالآلام في الصدر أو ضيق التنفس بعد إصابة شديدة بكورونا، بإجراء فحص ومدير التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني للقلب والأوعية الدموية مع تقييم تدفق الدم للتحقق من ضعف الأوعية الدموية الدقيقة.


فيروس بيتا ودلتا من متغيرات فيروس كورونا


وعلى الرغم من إعلان هيئة الصحة العالمية عن إنهاء حالة الطوارئ الصحية العالمية في مايو الماضي، فإن فيروس كوفيد - 19 لا يزال لغزا إلى حد كبير، حيث خلفت جائحة كورونا أكثر من 600 مليون إصابة مؤكدة وحوالي سبعة ملايين حالة وفاة. 

 

القلب فيروس كورونا متحورات

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