الركوب مجانا لمرضى القلب.. أحمد سائق توكتوك يسعى للخير والرزق معا| فيديو

“الركوب مجاناً لمرضى القلب وذوي الاحتياجات الخاصة” لافته أثارت انتباه الكثير لسائق توكتوك بمنطقة شبرا الخيمة، لم يتعدى عمره العشرين عاماً.

أحمد سعيد، هو شاب لم يكمل تعليمه بسبب ظروف أسرته، فاضطر أن يكسب قوت يومه بالحلال، فعمل بأحد الشركات صباحاً، وسائق على توكتوك مساءاً.

وعن سر اللافته، أشار أحمد لصدى البلد، أنه صادف سيدة تحمل أبنها مريض القلب، أمام المستشفى ولم تملك سوى ١٠ جنيهات فقط، وتقطن على بعد مسافة كبيرة، ورفض كل سائقي التوكتوك توصيلها.

وتابع أن الموقف حرك بداخله شعور بالرضا عن حاله، وقرر أن يساعد ولو بأبسط ما يملك، ويحرص يومياً على الوقوف ساعة أمام معهد القلب ليستقبل المرضى ويوصلهم مجاناً.

وذكر أحمد أنه يسعد بدعوات الأمهات وهولاء المرضى بعد توصيلهم بالمجان، وقال: “رزقي بيزيد ما بيقلش بالعكس ربنا بيوقفلي ولاد الحلال وبروح مبسوط”.