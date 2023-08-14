علامات تدل علي إصابتك بمرض القلب .. لو ظهرت عليك لاتتجاهلها

مرض القلب من أكثر الأمراض انتشارا في كل دول العالم وتتعدد أعراض مرض القلب المبكرة التي قد يعاني منها المصاب ، وتشمل أمراض القلب الأوعية الدموية، مثل مرض الشريان التاجي وعدم انتظام ضربات القلب ، اضطرابات النظم القلبي ومشاكل في القلب منذ الولادة عيوب خِلقية في القلب واعتلال عضلة القلب و مرض صمام القلب.

هناك مجموعة من المؤشرات والدلالات والعلامات المبكرة التي تنبئ بالإصابة بأمراض القلب، نتعرف عليها في التقرير التالي وفقا لموقع Medisite.

علامات تدل علي الإصابة بأمراض القلب:

صعوبة في التنفس:

قد يكون هذا مؤشرًا واضحًا على فشل عضلة القلب أو الإصابة بسكتة قلبية، خاصة إذا بدأ المصاب يلاحظ صعوبة في التنفس بعد أداء أنشطة كانت تعد عادية بالنسبة له.

ضعف ملحوظ في قبضة اليد:

إذا لاحظت ضعفًا في قدرتك على الإمساك بالأشياء في قبضة يدك فقد يعني هذا ضعفًا في قلبك، وعليك الانتباه هنا إلى أن بعض التمارين لتقوية قبضة اليد قد لا تفي بالغرض ولن تعني بالضرورة تحسن صحة قلبك ،إن قوة قبضة يدك عادة قد تشير بأمر أو أكثر عن صحة قلبك لذا انتبه إليها جيدًا.

تورم القدمين:

خاصة عند الوقوف لفترات طويلة، وهو أمر شائع الحدوث كذلك لدى الحوامل، وقد تتسبب خثرة دموية بانتفاخ القدمين، حيث تمنع الخثرة الدم من العودة إلى أعلى الجسم بعد وصول القدمين.

التعب والارهاق:

وهو أمر عادة ما يعزوه الناس لقلة النوم ولكن ليس دومًا، ففشل القلب عادة يترك المصاب شاعرًا بإرهاق مستمر، حيث يعجز القلب عن ضخ الدم الكافي لتمكين الجسم من أنشطته الطبيعية.

بقع داكنة أسفل الأظافر:

ظهور كدمة أو بقعة تحت الظفر لا مبرر له إلا وجود مشكلة قد تكون خطيرة، وهذه المشاكل مثل المعاناة من التهابات معينة في بطانة القلب وصماماته، وهو ما يسمى طبيًا بالتهاب Endocarditis،الإصابة بمرض السكري.

تغير في لون البشرة:

قد يكون تغير لون الأصابع إلى درجات الأزرق أو حتى الرمادي مؤشرًا على وجود نقص في إمدادات الأصابع بالأكسجين والذي تحصل عليه هذه من الدم، وهو أمر ما يحصل لدى الأشخاص المصابين بعيب خلقي في الأوعية الدموية يجعلها أكثر ضيقًا من الطبيعي،ولا يقتصر الأمر على الأصابع فحسب بل قد تظهر على الجلد بقع بنفسجية اللون تنتج عن انفصال بعض الكولسترول عن جدران الأوعية الدموية ليعلق في الأوعية الدموية الصغيرة والشعيرات الدموية ويغلقها.