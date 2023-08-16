مايكل مورجان: السرقات الجماعية في أمريكا مخططة ومدروسة للضغط على الشرطة

علق الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية،على مشاهد السرقات الجماعية المتكررة للمتاجر في أمريكا قائلا إن ظاهرة السرقات الجماعية بدأت منذ 2020 بعد المظاهرات التي نظمت اعتراضا على قتل جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي أثناء اعتقاله على يد رجال الشرطة.

مايكل مورجان: رجال الشرطة في أمريكا يشعرون بالإحباط لهذا السبب

أوضح مورجان في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور والمذاع مساء اليوم الثلاثاء عبر فضائية etc أن المظاهرات وقتها رفعت شعار ""تقليل الفلوس للرجال الشرطة" وهو مخطط مدروس ، حيث عدلت القوانين بعدها لتقليل مدة الحبس الاحتياطي من 3 أيام الي ليلة واحدة في حالة القبض على أحد متهم بالسرقة، فضلا عن تخفيف عقوبة السرقة من جناية إلى جنحة في حالة لم تبلغ الأغراض المسروقة ألف دولار، فالناس لم تعد تخشى الحساب .

وأشار إلى أن رجال الشرطة في أمريكا يشعرون بالإحباط نتيجة عدم دعم إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جون بايدن للشرطة ولحقوق المواطنين، وبدأوا يشعرون أنهم يعرضون حياتهم للخطر بدون مقابل، فضلا عن شعورهم بالعبث في تعديل القوانين، لافتا إلى أن الوضع الراهن سيؤثر في المشهد الانتخابي حيث إن الرئيس السابق دونالد ترامب ادعى أن الانتخابات الرئاسية السابقة غير نزيهة بسبب ضعف الضبطية القضائية في الانتخابات ومن ثم فالمشهد الحالي والسرقات وعدم ضبطية الشارع سيؤدي بشكل أو بآخر إلى انتخابات غير نزيهة.