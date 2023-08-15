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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بعد شرح استمر 10 سنوات.. كبار العلماء تعقد احتفالية كبرى لختم كتاب «فتح المغيث»

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

تعقد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، غدًا الأربعاء في العاشرة صباحًا بالجامع الأزهر، احتفالية كبرى في إطار برنامج «المجلس الحديثي» لختم كتاب «فتح المغيث» للإمام السخاوي، بشرح الدكتور أحمد معبد، عضو هيئة كبار العلماء، حيث شرح فضيلته الكتاب بمجلداته خلال 10 سنوات، وزادت محاضراته على 240 محاضرة، تم بثها جميعًا عبر منصات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ويحضر الاحتفالية الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، وفضيلة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر الشريف وطلاب العلم والباحثين من مصر وخارجها، حيث يعد المجلس الحديثي هذه المرة حدثًا تاريخيًّا نظرًا لأهمية الكتاب وشارحه ومدة الشرح التي بلغت 10 سنوات ومحاضرات متواصلة، ومن المقرر أن تتم إجازة الحاضرين للمجلس.

 

 

هيئة كبار العلماء فتح المغيث الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الأزهر

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