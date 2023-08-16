‏ مسن يطلق الرصاص على نفسه بالمعادي لإصابته بالاكتئاب

لم يجد مسن وسيلة للتخلص من حالة الاكتئاب التي أصابته خلال الآونة الأخيرة غير قيامه بإطلاق الرصاص على نفسه من سلاحه المرخص ليلقي مصرعه في الحال.

‏تلقى قسم شرطة المعادي بلاغاً بالعثور على جثة رجل مسن مقتول داخل شقته بدائرة القسم.

‏علي الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتم العثور على قصة رجل عجوز 70 عاما مصابا بطلق ناري في جسده من سلاح مرخص.

‏تبين من التحريات أن القتيل قد أطلق الرصاص على نفسه لينهي حياته بعد إصابته بالاكتئاب الشديد خلال الآونة الأخيرة يلقى مصرعه .

تم تحرير محضر وصرحت النيابة دفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث .