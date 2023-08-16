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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أنباء رحيل محمد صلاح عن ليفربول.. مجدي عبدالغني يطرح سؤالاً مثيرًا للجمهور

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر الإعلامي مجدي عبد الغني صورة للفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول بعد الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية حول عرض سعودي مُقدّم له.

وكتب مجدي عبد الغني: تتوقعوا ممكن ؟.

وغازلت الصفحة الرسمية لنادى ليفربول، الفرعون المصري محمد صلاح، بعد الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية حول عرض سعودي مقدم له.

 

ونشرت صفحة ليفربول الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورة للفرعون المصري وعلقت عليها "الملك المصري" مصحوبة بتاج ملكي وعلم مصر.

 

وأعلنت قناة الكاس القطرية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، موافقة محمد صلاح على الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة الاتحاد، ومنح ليفربول الضوء الأخضر للاعب للتفاوض مع العرض الاتحادي.

 

وكان محمد صلاح قد أثار الجدل بمشهد اعتراضه على استبداله في مباراة الأحد التي جمعت ليفربول بتشيلسي في الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي.

 

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