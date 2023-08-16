تلاعب بالزمالك.. رئيس إنبي يعلق على انتقال نجمه السابق للمصري

قال أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى،إنه لم يعلم كيف انتقل أحمد عيد إلى النادى المصري البورسعيدى،موضحاً أن الأزمة ليست أين يلعب اللاعب ولكن الازمة فى أنه غير احترافى وغير منضبط.

وأكد الشريعى خلال تصريحات تلفزيونية لملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى أن نادى إنبى هو من قدم أحمد عيد وجعله يظهر بشكل قوى ولكنه ما يحزنه عدم احترافية اللاعب التى يهدر موهبته.

أيمن الشريعى: أحمد عيد تلاعب بالزمالك وإنبي بعد توقيعه للمصرى

وأوضح رئيس نادى إنبي،أنه فعل بند الشراء فى عقد أحمد عيد مشيرا إلى أن الأخير وافق عليه ولكن لم نستطيع إرسال الأموال إلى نادى الزمالك بسبب أزمة الأرصدة.

وكشف رئيس نادى إنبي،أن اللاعب قام بتصرفات غير منطقية أثناء فترة إعارته إلى نادى إنبى،مؤكداً أنه بانتقاله إلى النادى المصرى تلاعب بالزمالك وإنبى.