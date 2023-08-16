عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط سجائر مجهولة المصدر وسلع منتهية الصلاحية في حملة تموينية بشمال سيناء

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي الاسواق والمحلات بالعريش

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء،  حملة تموينية من الأجهزة الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين للمرور على الاسواق والمخابز والمحال التجارية ومحلات الدواجن ومحلات الجزارة والاسماك  ،لضبط الاسواق واحداث التوازن فى الأسعار ، تنفيذا الدكتور وزير التموين ، واللواء الدكتور  محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

 

 

وقالت  أمانى رسلان مدير عام المديرية  التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء ، انه تم تشكيل حملة تموينية من الاجهزة الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع  ادارة المتابعة بديوان عام المحافظة .

 كما  تم تشكيل حملة مشتركه مع قسم مباحث التموين للمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجاريه ومحلات الدواجن ومحلات الجزارة والاسماك بمدينة العريش ، لردع المخالفين والمتلاعبين بالأسعار.


٦ محاضر :

 

وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد ٦ محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى والمعلن لسلعة السجائر وعدد ١ محضر سجائر مجهولة المصدر وعدد ١ محضر سلع غذائية منتهية الصلاحية بالإضافة إلى تحرير عدد ١٨ محضر عدم اعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية .
وجارى استمرار تنفيذ  الحملات التموينية لتوجيه الضربات بيد من حديد إلى كل من تسوله نفسه التلاعب بالأسعار او استغلال المواطنين.

txt

سكرتير عام محافظة شمال سيناء بتقديم كافة التسهيلات لحملة شلل الأطفال

العريش حملة تموينية الاسواق الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

بعد تدخل الحكومة.. انفراجة في أزمة السجائر بداية من اليوم

انتهت.. تحديد بديل مرتضى منصور في رئاسة الزمالك | تفاصيل

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

ترشيحاتنا

الخبيزة.. نبات يؤخر الشيخوخة ومضاد للالتهابات وعلاج نزلات البرد

صحف الإمارات اليوم.. شكري وبن فرحان يبحثان الأوضاع في السودان وسوريا.. الجندي الأمريكي المعتقل في كوريا الشمالية يطلب اللجوء.. وترامب في ورطة بعد الاتهامات الجديدة

5 أوقات لا تجوز فيها صلاة الاستخارة .. وهذا أفضل دعاء لمعرفة نتائجها

الشرقية للدخان: نوزع 3 مليارات علبة سجائر في السنة

صفقة جديدة بـ 500 مليون دولار.. ماذا فعلت مصر لتأمين مخزون القمح؟

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر إطلالة مي عمر في الأردن تثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح ؟

نشرة المرأة و الصحة| ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة مبهجة.. خبير تغذية يكشف عن مخاطر وفوائد كبدة الدجاج

بخطوات بسيطة .. طريقة عمل رموش الست

فيديو

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ