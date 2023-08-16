ضبط سجائر مجهولة المصدر وسلع منتهية الصلاحية في حملة تموينية بشمال سيناء

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، حملة تموينية من الأجهزة الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين للمرور على الاسواق والمخابز والمحال التجارية ومحلات الدواجن ومحلات الجزارة والاسماك ،لضبط الاسواق واحداث التوازن فى الأسعار ، تنفيذا الدكتور وزير التموين ، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

وقالت أمانى رسلان مدير عام المديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء ، انه تم تشكيل حملة تموينية من الاجهزة الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع ادارة المتابعة بديوان عام المحافظة .

كما تم تشكيل حملة مشتركه مع قسم مباحث التموين للمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجاريه ومحلات الدواجن ومحلات الجزارة والاسماك بمدينة العريش ، لردع المخالفين والمتلاعبين بالأسعار.



٦ محاضر :

وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد ٦ محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى والمعلن لسلعة السجائر وعدد ١ محضر سجائر مجهولة المصدر وعدد ١ محضر سلع غذائية منتهية الصلاحية بالإضافة إلى تحرير عدد ١٨ محضر عدم اعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية .

وجارى استمرار تنفيذ الحملات التموينية لتوجيه الضربات بيد من حديد إلى كل من تسوله نفسه التلاعب بالأسعار او استغلال المواطنين.