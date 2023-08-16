عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاح مبادرة تشغيل قصار القامة بفنادق الغردقة.. تفاصيل

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أقدم أحد المنتجعات السياحية بالغردقة على مبادرة تشغيل عدد من العاملين من قصار القامة بالتنسيق مع جمعية قصار القامة ولاقي ذلك نجاحًا كبيرًا بعد تلقيهم تدريبات؛ وذلك في إطار المشاركة المجتمعية  ليغزو قصار القامة سوق العمل بقطاع السياحة بالغردقة.

كشفت داليا العجيمي مدير تنفيذي الموارد البشرية بمنتجع بالغردقة بأن المنتجع بادر بتشغيل 12 شخصا من قصار القامة في إطار المشاركة المجتمعية بالتنسيق مع جمعية قصار  القامة بمصر بهدف اندماج قصار القامة في سوق العمل.

مؤكدة في تصريحات صحفية أن إدارة المنتجع حرصت على توفير فرص العمل و السكن و بدل الانتقال و برامج تدريبية اكتساب مهارات العمل وتوفير الجو المناسب للعمل في القطاع السياحي.

وأضاف بوريس بورنمان المدير العام للمنتجع السياحي بأن السائحين تشيد دائما بقصار القامة ومجهودهم في العمل وروحهم المرحة؛ لافتا أن قصار القامة تم تحديد عدد ساعات العمل لهم اقل من ساعات العمل الرسمية ولكن نتاجهم أكثر من الطبيعي وان العمل المسند لهم في حدود طاقتهم وأن السياح سعداء بالتعامل معهم.


وأشار وليد محيي مدير منتجع سياحى بالغردقة إلى نجاح مبادرة تشغيل قصار القامة بالغردقة  لافتا تم استقبال 12 من قصار القامة من الرجال وتم اسناد أعمال لهم الأقسام المختلفة بالمطبخ و السرفيس و الأغذية ومشروبات والأنشطة البحرية والتنسيق في استقبال مجموعة من قصار القامة من الفتيات لافتا إلى طرح المبادرة للتعميم على فنادق الغردقة

المنتجعات السياحية برامج تدريبية توفير فرص العمل قصار القامة سوق العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح ؟

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

انخفاض ملحوظ.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس |فيديو

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

موضوعات متعلقة

المركز التكنولوجي برأس غارب: التواصل مع التخطيط لتقديم خدمات متميزة للمواطنين

خالد رضا رئيسًا للغرفة التجارية بالبحر الأحمر

"صحة البحر الأحمر" تناقش جاهزية الوحدات لتقديم جميع خدمات المبادرات الرئاسية

حملة «بلدي أمانة» تنفذ 425 زيارة وتستهدف 1903 مواطنين بمدينة رأس غارب

«مهارات الاعتماد على النفس.. تطوير الذات» ضمن مبادرة «ثقافتنا فى إجازتنا» بالبحر الأحمر

ندوة توعية حول «حمى الضنك» في مركز شباب سفاجا

استهداف 2494 سيدة ورجلًا وطفلًا خلال فعاليات «بلدي أمانة» بمدينة القصير

ضبط أسد وتمساح نيلي يُستخدمان في تقديم العروض على شاطئ بالغردقة

ترشيحاتنا

جوازة كل 34 ثانية.. ومفاجأة صادمة بشأن عدد المواليد في القاهرة والجيزة

بالأسماء.. إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف

كاتب صحفي: تجارة الترانزيت أصبحت من أهم الأنشطة الاقتصادية في العالم

غير مبرر.. مادلين طبر ترد بقوة على الهجوم بسبب تصريحاتها المثيرة عن عادل إمام

وزير الصحة: إضافة 15 مليون منتفع للاستفادة من خدمات التأمين الصحي

آمنة يوجه سكرتيري عموم المحافظات بمتابعة خطط التشغيل لمجمعات الخدمات الحكومية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعلاج السخونة بالمنزل اتبع هذه النصائح.. الراحة والسوائل أبرزها

أنا سعودي أنا هلالي| صفقة نيمار.. أغرب بنود عقد لاعب كرة في العالم.. تفاصيل

فيديو مروع.. كيف تصرفت فتاة مع ثعبانين اخترقا سقف منزل بأستراليا

للريجيم .. طريقة عمل بيتزا لايت بالبارميزان

فيديو

لصرفها من أسفل سكنه.. شخص يطلق النار على كلاب الشارع ببندقية رش

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ