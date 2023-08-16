نجاح مبادرة تشغيل قصار القامة بفنادق الغردقة.. تفاصيل

أقدم أحد المنتجعات السياحية بالغردقة على مبادرة تشغيل عدد من العاملين من قصار القامة بالتنسيق مع جمعية قصار القامة ولاقي ذلك نجاحًا كبيرًا بعد تلقيهم تدريبات؛ وذلك في إطار المشاركة المجتمعية ليغزو قصار القامة سوق العمل بقطاع السياحة بالغردقة.

كشفت داليا العجيمي مدير تنفيذي الموارد البشرية بمنتجع بالغردقة بأن المنتجع بادر بتشغيل 12 شخصا من قصار القامة في إطار المشاركة المجتمعية بالتنسيق مع جمعية قصار القامة بمصر بهدف اندماج قصار القامة في سوق العمل.

مؤكدة في تصريحات صحفية أن إدارة المنتجع حرصت على توفير فرص العمل و السكن و بدل الانتقال و برامج تدريبية اكتساب مهارات العمل وتوفير الجو المناسب للعمل في القطاع السياحي.

وأضاف بوريس بورنمان المدير العام للمنتجع السياحي بأن السائحين تشيد دائما بقصار القامة ومجهودهم في العمل وروحهم المرحة؛ لافتا أن قصار القامة تم تحديد عدد ساعات العمل لهم اقل من ساعات العمل الرسمية ولكن نتاجهم أكثر من الطبيعي وان العمل المسند لهم في حدود طاقتهم وأن السياح سعداء بالتعامل معهم.



وأشار وليد محيي مدير منتجع سياحى بالغردقة إلى نجاح مبادرة تشغيل قصار القامة بالغردقة لافتا تم استقبال 12 من قصار القامة من الرجال وتم اسناد أعمال لهم الأقسام المختلفة بالمطبخ و السرفيس و الأغذية ومشروبات والأنشطة البحرية والتنسيق في استقبال مجموعة من قصار القامة من الفتيات لافتا إلى طرح المبادرة للتعميم على فنادق الغردقة